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- YAMAHA ヤマハ YRS‐900L 左手用ソプラノ 片手リコーダー
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商品詳細
自宅保管の使用品です。使用期間はあまり長くありません。久し振りに音出ししました。全ての音のチェックはしていませんので、ご了承ください。付属品・専用の箱はありません。定価は32560円と思われます。以上の事を参考に、ご購入をご検討ください。
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