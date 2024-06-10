YAMAHA ヤマハ YRS‐900L 左手用ソプラノ 片手リコーダー

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自宅保管の使用品です。使用期間はあまり長くありません。久し振りに音出ししました。全ての音のチェックはしていませんので、ご了承ください。付属品・専用の箱はありません。定価は32560円と思われます。以上の事を参考に、ご購入をご検討ください。