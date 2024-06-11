YAMAHA PACIFICA PAC212VQM ヤマハ パシフィカ

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商品詳細
■PACIFICA（パシフィカ）シリーズ/212VQM■カラー：タバコブラウン・サンバースト■ボディ：キルテッドメイプル+アルダー■ネック：メイプル■指板：ローズウッド■22フレット/648mmスケール■ピックアップ：アルニコVシングル×2、アルニコVハムバッカー■コントロール：1ボリューム（コイルタップ）/1トーン/5WAYスイッチ■ブリッジ：ヴィンテージタイプ※ソフトケース付属プ...ストラトキャスタータイプ
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