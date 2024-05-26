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ピカチュウ スカバイプロモ PSA10
商品番号 X56002191516
商品名

ピカチュウ スカバイプロモ PSA10
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカーレット\u0026バイオレット　プロモ　ピカチュウになります。PSAのため品質は良いですがそれ以上を求める方は入札をご遠慮ください。折れ濡れ防止のうえ迅速に発送致します。基本ネコポスで当日発送。間に合わなければ次の日の朝便で発送いたします。高額商品(20万以上)はネコポスではなく宅急便で発送します。自身で鑑定に出したワンオーナー品の為、偽物ではありません。
http://narcologia.ru/goods/rebellion73478.html
http://narcologia.ru/goods/perforce888665.html
http://narcologia.ru/goods/conception971057.html
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