ニューストーンライン　トランペットカップミュート(アルミカップ)

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商品詳細
ニューラインストーンのトランペットカップミュート(アルミカップ)になります。機材整理の為どなたかにお譲りしたいと思いますので、よろしくお願い致します。ニューラインストーンでは珍しいアルミ製のカップミュートでデニスウィックの様に別々に分かれます。ほとんど使用していなかったので綺麗な状態です。ご検討よろしくお願い致します。
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