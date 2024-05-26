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ニューストーンライン　トランペットカップミュート(アルミカップ)
商品番号 E45358019039
商品名

ニューストーンライン　トランペットカップミュート(アルミカップ)
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューラインストーンのトランペットカップミュート(アルミカップ)になります。機材整理の為どなたかにお譲りしたいと思いますので、よろしくお願い致します。ニューラインストーンでは珍しいアルミ製のカップミュートでデニスウィックの様に別々に分かれます。ほとんど使用していなかったので綺麗な状態です。ご検討よろしくお願い致します。
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