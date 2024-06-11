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中国　紫砂　朱泥など　小さな植木鉢　5点まとめて　N　R3860
商品番号 R90141323799
商品名

中国　紫砂　朱泥など　小さな植木鉢　5点まとめて　N　R3860
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 8,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ライター比較写真・大）高さ約７．７cm　幅約６．５cm×約６．５cm（ライター比較写真・小）高さ約２．８cm　幅約６．４cm白いものの側面にひび、紫泥朱泥の長方形の足部分に欠けている箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　紫砂　朱泥など　小さな植木鉢　5点まとめて　N　R3860
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