CASIO カシオ　電子ピアノ　LK-121 　スタンド付き

⚫︎itemカシオ電子ピアノモデルLK-121です。キーボード用スタンド、ACアダプター、説明書完備です。マイクのみありません。ピアノサイズ（幅×奥行×高さ） 946×307×92mmピアノ質量 3.6kg（乾電池含まず）定価¥44800http://arch.casio.jp/emi/products/key_lighting/lk121/⚫︎condition5ヶ月程度使用しています。わりとキレイと思います。動作確認済み。使用感、多少の傷など、自宅保管にご理解いただける方のみのご購入をお願い申し上げます。写真に写っている物が全てです。良く確認してご購入下さい。⚫︎shipping発送はらくらくメルカリ便を予定しております。発送方法、自宅保管品にご理解ある方の購入お願いします。電子キーボードHIKARI良品可愛い



LK-121 - 光ナビゲーションキーボード - 電子楽器 - CASIO



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