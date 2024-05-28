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グレート ニタ フィギュア 大仁田厚 プロレス 新日本
商品番号 N91182750128
商品名

グレート ニタ フィギュア 大仁田厚 プロレス 新日本
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 11,172 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。未使用品になります。年代物のためブリスターパック特有の劣化ございますが当時物にしてはかなりの美品かと思います。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle494425.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce779555.html
http://narcologia.ru/goods/injure628067.html
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