グレート ニタ フィギュア 大仁田厚 プロレス 新日本

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。未使用品になります。年代物のためブリスターパック特有の劣化ございますが当時物にしてはかなりの美品かと思います。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle494425.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce779555.html
http://narcologia.ru/goods/injure628067.html
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