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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ポケモンカードゲームパラダイムトリガー 1boxTSUTAYAで購入時シュリンクはありません。送料の関係で厚さが3cmを超えてしまうため、パックのみを梱包してメルカリ便(ネコポス)で発送します。 コンビニ払いの方は購入前にお支払い予定日を連絡ください。※すり替え防止の為、返品交換はご遠慮下さい。※未開封につき中身に関しては分かりかねますので、中身で評価を判断される方は購入をご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/mobilehome978343.html
http://narcologia.ru/goods/conception533757.html
http://narcologia.ru/goods/Adder517675.html
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