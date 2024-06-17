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パラダイムトリガー
商品番号 R72550181717
商品名

パラダイムトリガー
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ポケモンカードゲームパラダイムトリガー　1boxTSUTAYAで購入時シュリンクはありません。送料の関係で厚さが3cmを超えてしまうため、パックのみを梱包してメルカリ便(ネコポス)で発送します。　コンビニ払いの方は購入前にお支払い予定日を連絡ください。※すり替え防止の為、返品交換はご遠慮下さい。※未開封につき中身に関しては分かりかねますので、中身で評価を判断される方は購入をご遠慮ください
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