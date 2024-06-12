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【新品未使用】アエロフロート Boeing737-800 モデルプレーン ス希少
商品番号 A86450378062
商品名

【新品未使用】アエロフロート Boeing737-800 モデルプレーン ス希少
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 5,555 円
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商品詳細

※即購入、コメントなし購入OKです▪️商品アエロフロートBoeing737-800モデルプレーンスカイチームボーイング1/100スケール2014年７月製造▪️状態箱から出さずに保管していました。箱にダメージはありますが、モデルプレーン自体は外に出していなかったため綺麗です。他ぺんぎんのモデルプレーン#ぺんぎんのモデルプレーン
http://narcologia.ru/goods/rebellion92278.html
http://narcologia.ru/goods/ordering572679.html
http://narcologia.ru/goods/calling519350.html

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