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- 専用 25周年、クレイバースト、スノーハザード 10パックずつ
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商品詳細
発売当時、家電量販店で購入したばらパック未開封10P分です。暗所に保管していたので、問題等は無いかと思います。よろしくお願いいたします。25周年アニバーサリーコレクションプロモパックボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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