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雪平莉左　限定サイン入りチェキ　2枚
商品番号 W90913172413
商品名

雪平莉左　限定サイン入りチェキ　2枚
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雪平莉紗さんの直筆サイン入りチェキ　2枚オンラインサイン会で購入した時のチェキになります。チェキを硬質ケースに入れてプチプチで保護して発送させていただきます。ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m
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