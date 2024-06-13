雪平莉左　限定サイン入りチェキ　2枚

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商品詳細
雪平莉紗さんの直筆サイン入りチェキ 2枚オンラインサイン会で購入した時のチェキになります。チェキを硬質ケースに入れてプチプチで保護して発送させていただきます。ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m
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