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- 151、サンダーSAR
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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRサプライ···デッキシールド(スリーブ)開封後即スリーブ→ローダーにて保管しています。状態は素人判断です。裏面左隅付近少しだけかけ有り、線は確認できません。状態については、お写真にてご判断ください。梱包は、防水仕様にし、できる限り早めの配送を心がけます。・すり替え防止の為、返品はお断り致します。・できる限り早めの配送を心がけますが、仕事の都合で2、3日遅くなる場合もあります。・5000円以上のものに関しては、ネコポスを利用させていただきます。
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