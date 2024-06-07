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- Xvive XV-U2/BK\u0026XV-H1セット
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商品詳細
ギター・ベース用ワイヤレスシステムとトランスミッターホルダーのセットです。ワイヤレス本体のカラーはブラックです。数年前に新品購入し、主に自宅たまにスタジオで使用したものです。目立った傷汚れなく綺麗な状態です。ホルダーに使用するケーブルは、もともと付属したものではなく自作品です(フリーザトーンのソルダーレスケーブルとスイッチクラフトのジャックで作成したものです)画像にあるものが全てで、箱や説明書等はありません。
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