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World of Nintendo　ゼルダの伝説　シャドーリンク　フィギュア
商品番号 D43839159181
商品名

World of Nintendo　ゼルダの伝説　シャドーリンク　フィギュア
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,111 円
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商品詳細

WorldofNintendo　任天堂　ゼルダの伝説ワールドオブニンテンドーシャドーリンクアクションフィギュアダークリンク何年も前に海外からお取り寄せ購入して、コレクションとして長い間クローゼット保管していた物です。今では手に入りにくいと思います。パッケージのキズやスレは写真をご覧ください。レア物、送料込みですのでお値下げ不可、お値下げ予定も今のところありませんm(__)m発送はプチプチで包んで、ゆうパックでの発送を予定しております。
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