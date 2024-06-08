World of Nintendo　ゼルダの伝説　シャドーリンク　フィギュア

WorldofNintendo 任天堂 ゼルダの伝説ワールドオブニンテンドーシャドーリンクアクションフィギュアダークリンク何年も前に海外からお取り寄せ購入して、コレクションとして長い間クローゼット保管していた物です。今では手に入りにくいと思います。パッケージのキズやスレは写真をご覧ください。レア物、送料込みですのでお値下げ不可、お値下げ予定も今のところありませんm(__)m発送はプチプチで包んで、ゆうパックでの発送を予定しております。



ワールドオブニンテンドー ゼルダ / シャドー・リンク 4インチ アクションフィギュア 未開封 | ROBOTROBOT powered by BASE



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