◆猫◆荒木孝介 真作 Ｆ０号新品【独自技法肉筆絵画】猫の絵◆丁寧梱包

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◆作者名：荒木孝介◆作品名：猫◆制作年：2023年◆Ｆ０号サイズ(18ｃｍ×14ｃｍ×厚さ1.7ｃｍ～2ｃｍ)・場所を選ばず飾り易いサイズです。◆画材/技法：木製パネルに水張り/地塗りした厚紙に主にパステル＋水性メディウム等で制作したオリジナル技法の肉筆絵画/原画です。◆木製パネル裏面に、画題・作家名・制作年が本人直筆で書かれています。◆発送方法◆レターパックライトでの発送。番号追跡出来ます。・郵便受けへ配達ですので配達時間指定は出来ませんが、外出ご自由です。・作者署名捺印の領収証を同梱して発送致します。◆額縁は付きませんが、お手持ち品や市販のＦ０号用の油絵用額縁に入れるだけで簡単に飾れます。・側面は黒色で綺麗にテーピングされてますので、そのまま飾る事も可能です。◆お取引終了まで、迅速で丁寧な対応を心がけて参りますので、宜しくお願い申し上げます。◆荒木孝介略歴◆長崎県五島生まれ東京都在住九州産業大学芸術学部美術学科卒業FUKUIサムホール美術展優秀賞F4GP準グランプリ等入賞入選多数。『美術市場』掲載。東武百貨店、伊勢丹など有名デパート、画廊での個展・企画展多数開催。