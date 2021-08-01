モンスターハンター モンスターフィギュア

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商品詳細
人気ゲーム「モンスターハンター」のモンスターフィギュアになります。パーツごとに分解でき、台座にのせて飾るタイプになります。なかなか細かな造形で各モンスターの特徴をよく捉えています。目立って傷はありませんが、パーツによっては外れやすいのでご注意下さい。梱包の際は、各パーツごとに袋に入れて傷がつかないように発送します。商品一覧・リオレウス希少種・リオレウス・ナルガクルガ・ガノトトス・ディアブロス・ラオシャンロン亜種・ドドブランゴ亜種・ババコンガ・アグナコトル#モンスターハンター#フィギュア#モンスター#ゲーム#狩猟#カプコン#CAPCOM
http://narcologia.ru/goods/housekeeper328709.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate8048.html
http://narcologia.ru/goods/peroration982815.html
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