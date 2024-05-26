親鸞聖人像、天然木製品

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商品詳細
天然木製品親鸞聖人御誕生850年記念横約10、7奥行き7、6高さ約10センチ
http://narcologia.ru/goods/symmetric540745.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming12292.html
http://narcologia.ru/goods/passionate721613.html
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親鸞聖人 椴木（だんもく）一木彫 パンフレット
◼︎ 親鸞聖人像 ◼︎｜Masaki Senko