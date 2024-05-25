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KENWOOD ケンウッド　R-K521
商品番号 W73544837716
商品名

KENWOOD ケンウッド　R-K521
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

買い替えたため、出品しました。当初CDしか使いませんでしたが、最近はテレビを光デジタルケーブルに接続して映画や音楽番組を楽しんでました。【内容】・本体、ACコード、リモコンのみになります。商品状態【外観】わずかなスレのみで目立つ傷、凹みはありません。iPODは使用した事がありません中古品ということをご理解ください【商品情報】説明書につきましては、以下よりダウンロードをお願いします。http://manual2.jvckenwood.com/files/4b20469e0a27d.pdf#ケンウッド#KENWOOD
http://narcologia.ru/goods/plaque403707.html
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