OrtofonConcordeGOLD オルトフォンコンコルド ゴールドアナログターンテーブルカートリッジ機材入れ替えのため出品です、DJだけでなくいろいろな音楽ジャンルリスニングにも最適で人気のオルトフォン上位カートリッジゴールドですオルトフォンのコンコルドは総モデルチェンジによりこのデザインそしてゴールドは貴重なものになってきておりますカートリッジに取り付けてある針、加えて未使用交換用の針、それぞれの針カバー2つ、ケース、ブラシ付きすべて問題なく使用可能です見えない部分、接合部裏メッキ箇所に軽いはがれ有り(画像6を参照、接続後は見えない箇所です【メーカー仕様】SpecialPRODiamondのスタイラスを搭載し、ワイドレンジを確保。レコードの情報をより一層正確にピックアップします。どんなソースでも正確に表現する事の出来る性能を持ちジャンルを問わずその能力を発揮。DJカートリッジの最高峰と言える程の性能を秘めています。出力電圧：6mVチャンネルセバーレーション：23dB（＠1kHz）周波数特性：20～22,000Hz適性負荷インピーダンス：47kΩスライタス：楕円適性針圧：3g自重：18.5g



Ortofon Concorde GOLD オルトフォン コンコルド ゴールド - DJ機器



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