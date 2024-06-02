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江戸中　膳皿　伊万里赤絵 　染付 　唐花 宝珠 　柘榴文 　角福 　二客
商品番号 E89955953112
商品名

江戸中　膳皿　伊万里赤絵 　染付 　唐花 宝珠 　柘榴文 　角福 　二客
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極上　　輪花膳皿二客伊万里赤絵染付角福江戸中期宝珠文柘榴唐花文完品無傷宜しくお願いします
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