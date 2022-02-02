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Vガンダム　ビームライフル
商品番号 L21459454259
商品名

Vガンダム　ビームライフル
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銃の形をしていますが、アニメで使用しているサウンドと銃口が発光するギミックがついているのみの玩具です。当時遊び倒したので、細かな傷などありますが、割れやカケはございません。画像のものが全てとなります。動作確認しましたが、音と銃口の発光は問題なく作動します。大人でもグリップを握ることができる大きさなので、コスプレ小道具や、トイガンの改造ベースにいかがでしょうか？キャラクター···ロボット
http://narcologia.ru/goods/procurement961833.html
http://narcologia.ru/goods/waveform209117.html
http://narcologia.ru/goods/passivity617083.html
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