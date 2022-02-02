Vガンダム　ビームライフル

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商品詳細
銃の形をしていますが、アニメで使用しているサウンドと銃口が発光するギミックがついているのみの玩具です。当時遊び倒したので、細かな傷などありますが、割れやカケはございません。画像のものが全てとなります。動作確認しましたが、音と銃口の発光は問題なく作動します。大人でもグリップを握ることができる大きさなので、コスプレ小道具や、トイガンの改造ベースにいかがでしょうか？キャラクター···ロボット
http://narcologia.ru/goods/procurement961833.html
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