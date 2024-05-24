JUNO レスポール エレキギター ジュノ

サイズ：全長：約101cm、ナット幅：約44mm、重さ約：約3.7kgアンプに繋いで、通電確認し、音は出ますがノイズがあります。汚れやスレ傷、打痕があります。スタンドは付属しません。状態に関しましては画像でご確認ください。あくまで中古品、現状渡しとなりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。＊配送先が北海道、沖縄＆離島の方は申し訳ございませんが送料着払いにて発送させて頂きます。【注意事項】・土日祝日は、ご連絡や発送ができませんのでご了承下さい。・掃除はしていませんので、ホコリやゴミが付着しています。・画像に写っているの物で全てです。・諸事情により、連絡や発送などが遅れてしまう場合がございますので、ご購入前に当方のプロフィールを必ずご覧下さい。[S1927]



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