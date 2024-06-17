ディズニークルーズラインダフィー

人気キャラクター···ディズニーフロリダのディズニークルーズラインの船内でしか購入できないダフィーです。購入時に撮影のため使用しました。その後は自宅保管のためご理解の上お選び頂けると嬉しいです。レア度が高く、とにかくかわいい。コレクションにもおすすめします。



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