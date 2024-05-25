MAXTONE 3つ巻き信号ラッパ TB-3L

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台湾製の高品質信号ラッパが登場従来品と同スペックでありながら、見た目の仕上がりや鳴り(響き)・吹きやすさ・キャリングバッグの素材等、大きく品質を向上させました。【仕様】サイズ：310mm×185mm×φ128mm（ベル径）本体重量：560gバッグ含重量：800g------------------------------------------------------●店舗へのご来店についてwebご案内の該当商品が店舗に展示していない場合がございますので、店舗ご来店にて商品をご購入・ご確認をご希望の際は事前に店舗あてにご確認ください。楽器の詳細及び通信販売の手続き方法で不明な点は、お電話かe-mailにてお問い合わせ下さい。全国通信販売も承ります。楽器の詳細及び通信販売の手続き方法は、お電話かe-mailにてお問い合わせ下さい。