フィギュアコンプレックス MOVIE REVO Series No.009 『…

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商品詳細
フィギュアコンプレックスMOVIEREVOSeriesNo.009『バットマン』バットモービル(1989)新品未開封です。「ヘッドライトとテールランプはライトアップギミックを搭載。スイッチを入れると劇中のように明るく光ります。キャノビー部はスライド式で開閉が可能。(中略)マシンガンやコーナーリングフック、ウイングパーツなど差し替え式の武器パーツが豊富に付属。劇中で車体底部から現れる方向転換用の回転スタンドも差し替え式で付属」以上パッケージの文章を抜粋。コメント無し購入歓迎します。値引き交渉はご遠慮ください。#海洋堂#バットマンアイ・アム・ベイン『バットマン』シリーズDCコミックス#真鍋正一#フィギュアコンプレックスMOVIEREVOSeriesNo_009『バットマン』バットモービル_1989_フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール
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