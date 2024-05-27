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23SS イエナ IENA スロープリントTシャツ
商品番号 P45960289324
商品名

23SS イエナ IENA スロープリントTシャツ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはイエナスロープリントTシャツでございます。数年ぶりの開放感ある夏を楽しんで欲しい気持ちを込めて”スローな夏”の意味をフランス語でプリントしているＴシャツ。ツヤのある上質な生地を使用しているので、カジュアルなＴシャツも品よく着ていただけます。透け感も少なく、一枚で着ても気になりにくいところも嬉しいポイントです。サイズ：フリー肩幅44身幅49着丈60.5袖丈18カラー：ホワイト定価8250円即購入可能よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate167220.html
http://narcologia.ru/goods/stage12097.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual102146.html
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