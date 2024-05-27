23SS イエナ IENA スロープリントTシャツ

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こちらはイエナスロープリントTシャツでございます。数年ぶりの開放感ある夏を楽しんで欲しい気持ちを込めて”スローな夏”の意味をフランス語でプリントしているＴシャツ。ツヤのある上質な生地を使用しているので、カジュアルなＴシャツも品よく着ていただけます。透け感も少なく、一枚で着ても気になりにくいところも嬉しいポイントです。サイズ：フリー肩幅44身幅49着丈60.5袖丈18カラー：ホワイト定価8250円即購入可能よろしくお願いします。