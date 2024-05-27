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- 23SS イエナ IENA スロープリントTシャツ
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商品詳細
こちらはイエナスロープリントTシャツでございます。数年ぶりの開放感ある夏を楽しんで欲しい気持ちを込めて”スローな夏”の意味をフランス語でプリントしているＴシャツ。ツヤのある上質な生地を使用しているので、カジュアルなＴシャツも品よく着ていただけます。透け感も少なく、一枚で着ても気になりにくいところも嬉しいポイントです。サイズ：フリー肩幅44身幅49着丈60.5袖丈18カラー：ホワイト定価8250円即購入可能よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate167220.html
http://narcologia.ru/goods/stage12097.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual102146.html
スロープリントTシャツ（Tシャツ／カットソー）｜IENA（イエナ）の通販 ...
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