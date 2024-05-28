CHANELシャネル　カンボンライン　ラージドトート

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期間限sale(143,000→139,000)カンボンラインラージトートトートバッグカラーブラック素材レザーサイズ約W30(底)×H24×D14cm/ハンドルの長さ約54cm/ストラップドロップの長さ約21cm普段使いはせずに大切に使っていたので綺麗な状態だと思います。肩掛けにはしていなかったので、特有のシワもございません。角に少しの擦れと、中側はチャックのあたりのシミ、少しボールペンの跡がございます。ピンクのファスナー色褪せあります。自分が持っていて他の方から気付かれるような傷や汚れはないと思いますが、気になる方はご遠慮ください。 マザーバックや、習い事、レジャーに大活躍です。ギャランティカード、保存袋、箱あります。