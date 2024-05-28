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〖新品未使用〗ルイヴィトン エシャルプ・レイキャビック グラディエント カシミヤ
商品番号 D52753293716
商品名

〖新品未使用〗ルイヴィトン エシャルプ・レイキャビック グラディエント カシミヤ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンエシャルプ・レイキャビックグラディエントカシミヤカラー···グレー、ピンク、ブルー3年ほど前に頂いた物です結局使わずに箱に入れたままでしたので、出品致します。撮影のため、箱から出しました所、少し畳じわがあるように感じます。希望の方は紙袋、リボン、メッセージカードもお付けします。
http://narcologia.ru/goods/financier3060.html
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