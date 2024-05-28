〖新品未使用〗ルイヴィトン エシャルプ・レイキャビック グラディエント カシミヤ



ルイ ヴィトン マフラー レイキャビック グラディエント エシャルプ グラデーション モノグラム カシミヤ 100％ ベージュ ブラウン 茶 M73675 箱付 LOUIS VUITTON（未使用 展示品）



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極美品◎イタリア製 LOUIS VUITTON ルイヴィトン エシャルプ ...

ルイヴィトンエシャルプ・レイキャビックグラディエントカシミヤカラー···グレー、ピンク、ブルー3年ほど前に頂いた物です結局使わずに箱に入れたままでしたので、出品致します。撮影のため、箱から出しました所、少し畳じわがあるように感じます。希望の方は紙袋、リボン、メッセージカードもお付けします。