新品未使用品イチオシ！MARNI マルニフラワーカフェ　ハンモックトートバッグ

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商品詳細
MARNIマルニフラワーカフェ ハンモックトートバッグ ブラウン\u0026ピンク商品の説明■MARNIマルニフラワーカフェハンモックトートバッグ ブラウン\u0026ピンク商品詳細【カラー】(ブラウン、ピンク)【サイズ】縦37cm(最大60cm持ち手含む)幅40cm持ち手58cm【仕様】オープン開閉トートバッグ【素材】牛革、ポリエステル、コットン【付属品】MARNI保存袋、【生産国】コロンビア(MadeinColombia)※海外から正規品を取り扱うアウトレットショップからの並行輸入品(ドイツ買い付け品)海外正規品は国内正規品と仕様が異なる場合がございます#marniバッグ#マルニバッグ#マルニカフェ#ピクニックバッグ#かごバッグ#ハンモックバック#レディースファッション#トレンドカラー..ブラウン\u0026ピンク
http://narcologia.ru/goods/browse655991.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual148846.html
http://narcologia.ru/goods/unusable24174.html
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