✡️金運 クロコダイル財布 赤色 カタカムナ タイガーペンダント 水晶 風水

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金運のクロコダイル赤色財布セット内容①クロコ柄赤財布②波動祈祷水晶③ハート型タイガーアイネックレストップ④フラワーオブライフメタルステッカー2枚Color:レッド19.5cmx10cmx2cmカードポケットx8小銭ファスナー定価\\31,500-クロコダイルレザーソフト仕上げ長くお使い頂きたいので丈夫な作りになっています。また、高級感があるのでプレゼントにも最適です。⏹️フラワーオブライフとは■天と地を合せた全ての生命の存在、事象、輪廻転生を表す「神聖幾何学模様」の一つです。世界中でほぼ同じ名前で呼ばれており、古代から時を隔てた今でも地球上、世界各国に存在しています。✡️その他のお取り扱い品✡️クロコダイル財布✡️風水金運財布✡️カタカムナエナジーカード✡️サムハラ御守り✡️フラワーオブライフオルゴナイト\u0026カード✡️恋愛運御守り縁結び✡️合格祈願✡️セックス運子宝御守り✡️ギャンブル運御守り✡️蛇革財布黄色財布✡️オリジナル商品✡️ソルフェジオ周波数CD✡️天然パワーストーン✡️ネックレス✡️ブレスレット✡️ブルーソーラーボトル✡️ホオポノポノ✡️自作テスラ缶