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ca4laカシラ　フライトキャップ
商品番号 R98038714283
商品名

ca4laカシラ　フライトキャップ
ブランド名 カシラ
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色ブラックサイズFREE本体ナイロン１００ファー部分アクリル１００つば約６０.高さ約１６大ぶりのファーのデザインが暖かく可愛いフライトキャップです。ナイロン部分はしっかりとした生地でつばもしっかりしています。試着のみで自宅保管してました型崩れしないようにしっかり梱包して箱に入れて発送します。宜しくお願いします！＃ca4la＃カシラ＃ナイロン＃ファー＃キャップ＃フライトキャップ
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