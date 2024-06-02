FRAY.ID フレイアイディー　長袖シャツ　ストライプ　コットン　サイズF

ご覧頂きましてありがとうございます。こちらの商品、即購入大歓迎です。写真、説明文を良くご覧頂き、ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。サイズF白 水色 ストライプ肩幅45身幅49着丈70.5袖52平おきで採寸しました。だいたいの数字です。素人採寸ですので、計測箇所などにバラつきもございます。誤差はお許しください。袖にボタンはないデザインです。#なぎシャツ一覧スマートフォンで撮影しております。実際のお色と近くなるように修正しておりますが、ご覧になるモニターによっても色味は変わってきますので、色味にこだわりのある方はお控えください撮影用小物は付属致しません中古品、古着にご理解ある方、よろしくお願いいたします。小さく畳んでの発送になりますので畳みシワ、また保管シワなど気になる方はお控えください。厚みのあるものは圧縮させて頂く場合がございます。梱包資材はリサイクル♻️品を使用させて頂く場合がございます。匿名配送の中で一番安い方法を選択させて頂きます。らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便にこちらの都合で変更させて頂く場合がございます。



FRAYID ストライプシャツ



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