【SALE】MAXMARA マックスマーラ キャミソール ビスチェ

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ご覧いただき有難うございます。プロフィールをご一読頂けますようお願い致します。★全品送料無料★MaxMaraのキャミソール。ヒモを取り外すとビスチェにもなります。ヒモは長さ調整が可能です。出品しているモスキーノのジャケットの下に着ていました。胸元が開いたトップスのインナーにお使いいただけます。イタリア製西武百貨店のマックスマーラで購入目立つ傷や汚れはありませんが、着用にともなう微細なスレや汚れ等はご容赦ください。上記にご理解いただける方に購入をお願いします。〔 色〕黒〔素 材〕ナイロン94%エラスタン8%〔サイズ〕Mサイズ【注意事項】・コメント、交渉中でも先にご購入された方を優先させていただきます。・スマホカメラによる撮影のため、実物の色と多少異なる事があります。・細心の注意を払い採寸・検品していますが、誤差や見落としているキズやシミがある場合もございます。細かいことが気になる方はご購入をお控えください。・サイズ、イメージ違いでの返品はご遠慮願います。・配送時の遅延やトラブルについては責任を負いかねます。以上をご理解頂いたうえで、購入をご検討ください。不明な点等は、お気軽にご質問ください。☆他にも色々出品しています。#Tintaroのおしゃれクローゼット#MaxMar#マックスマーラ#インナー#キャミソール#ビスチェ#イタリア製カラー···ブラック柄・デザイン···無地カップ···カップなし