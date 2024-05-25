【期間限定SALE】スタニングルアー シアーTブラウスSTUNNING LURE

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スタニングルアー新宿店にて購入しました。数回着用済みですが、シミや汚れなどなく美品です。着用時に気になるためタグは切っておりますが、購入履歴から確認したところサイズはSサイズです。（画像あり）シアースカート（出品中）とのセットアップも素敵です！定価 14,300円（税込）カラー オフホワイト※配送時は折り畳んでお送りします。