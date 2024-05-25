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【期間限定SALE】スタニングルアー シアーTブラウスSTUNNING LURE
商品番号 O75737682524
商品名

【期間限定SALE】スタニングルアー シアーTブラウスSTUNNING LURE
ブランド名 スタニングルアー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタニングルアー新宿店にて購入しました。数回着用済みですが、シミや汚れなどなく美品です。着用時に気になるためタグは切っておりますが、購入履歴から確認したところサイズはSサイズです。（画像あり）シアースカート（出品中）とのセットアップも素敵です！定価　14,300円（税込）カラー　オフホワイト※配送時は折り畳んでお送りします。
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