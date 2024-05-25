人気 リンガーTシャツ 刺繍デザイン M グレー

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出品をご覧いただき、ありがとうございます！・無言購入ＯＫ！アカウントフォローで300円引き。・お値下げできるだけ対応します。お気軽にコメントください♪------------------------------------【商品】人気リンガーTシャツ刺繍デザインMグレー古着【商品紹介】人気のリンガーTシャツです。前面のプリント＆刺繍デザインが◎90sアイテム、古着mixコーデ、韓国ファッションがお好きな方、古着男子、古着女子におすすめです！男女兼用、ユニセックスでご着用いただけます。【サイズ表記】M【実寸(cm)】着丈46 身幅48 肩幅42 袖丈18【カラー】グレー【素材】綿100％【状態】状態に問題はありません。※詳しくは写真にてご確認ください。※ご利用の機器によって実物とモニターでは多少の色の違いがございます。------------------------------------★他にもたくさん出品しています。ぜひ一度ご覧ください。当店の商品一覧はこちら！#古着遊民#古着遊民_リンガーTシャツ#古着遊民_半袖Tシャツ------------------------------------230625-023