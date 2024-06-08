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【新品タグ付】アズノウアズピンキー ボリューム袖ブラウス
商品番号 F70938231731
商品名

【新品タグ付】アズノウアズピンキー ボリューム袖ブラウス
ブランド名 アズノウアズ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アズノウアズピンキーの今年の初夏に購入したばかりのブラウスです。用途に合わなかったため出品いたします。花のようなボリュームある半袖で腕が細見えして個性的、透けにくい生地ながらサラッとして涼し気で、暑い季節に着ていただけます。これからの季節は、ロングスリーブの薄手のカットソーの上に重ね着でも可愛いと思います！ヒルナンデスのファッション対決で大沢あかねさんが白を選んでおられて、とても可愛かったです♡定価6,490円一度人手に渡ったものですので、お気になさる方はお控え下さい。購入したままお譲りしたいので、アイロンもかけておりませんのでシワはご理解下さい。他にも色々出品しておりますのでご覧いただければ幸いです(ღ*ˇᴗˇ*)。o♡
http://narcologia.ru/goods/encourage861472.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate850477.html
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