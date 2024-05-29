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デニムシャツ
商品番号 S68085053067
商品名

デニムシャツ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖素材···デニム通常のデニム地より薄いです。ラフにも、キチンとにもどちらでも活用できるかと思います。使用回数は3回程ですが、襟に色褪せが見られます。着用には問題ないとは思いますが、気になさる方はご遠慮ください。これからの季節、特に活用できるかと思います。25,000円程で購入しました。あくまでも自宅保管、中古品である事をご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。返品は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/interconnect535970.html
http://narcologia.ru/goods/tenet214963.html
http://narcologia.ru/goods/preference632938.html
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