- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- デニムシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
袖丈···長袖素材···デニム通常のデニム地より薄いです。ラフにも、キチンとにもどちらでも活用できるかと思います。使用回数は3回程ですが、襟に色褪せが見られます。着用には問題ないとは思いますが、気になさる方はご遠慮ください。これからの季節、特に活用できるかと思います。25,000円程で購入しました。あくまでも自宅保管、中古品である事をご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。返品は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/interconnect535970.html
http://narcologia.ru/goods/tenet214963.html
http://narcologia.ru/goods/preference632938.html
後ろエンボス デニム シャツ (Men's/メンズ)
デニムシャツ【ogclassix】 - その他
デニムシャツ メンズ ちょいワル ちょい悪 イケオジ ファッション ...
デニムシャツ | labiela.com
クラシック フィット デニム シャツ
オーバーサイズ デニムシャツジャケット - REPORT_SHOP
ヴァレンティノ デニムシャツ、ダンガリーシャツ | labiela.com
ハニーズ公式通販】デニムシャツ: トップス－Honeys Online Shop ...
追加決定！Healthy denim】Almondデニムシャツ | RIVE DROITE ...
今大人気！海軍CPOデニムシャツ – Karakubuy
ハニーズ公式通販】デニムシャツ: トップス－Honeys Online Shop ...
追加決定！Healthy denim】Almondデニムシャツ | RIVE DROITE ...
ユニクロ公式 | デニムシャツ（ボタンダウンカラー・長袖）
http://narcologia.ru/goods/interconnect535970.html
http://narcologia.ru/goods/tenet214963.html
http://narcologia.ru/goods/preference632938.html
後ろエンボス デニム シャツ (Men's/メンズ)
デニムシャツ【ogclassix】 - その他
デニムシャツ メンズ ちょいワル ちょい悪 イケオジ ファッション ...
デニムシャツ | labiela.com
クラシック フィット デニム シャツ
オーバーサイズ デニムシャツジャケット - REPORT_SHOP
ヴァレンティノ デニムシャツ、ダンガリーシャツ | labiela.com
ハニーズ公式通販】デニムシャツ: トップス－Honeys Online Shop ...
追加決定！Healthy denim】Almondデニムシャツ | RIVE DROITE ...
今大人気！海軍CPOデニムシャツ – Karakubuy
ハニーズ公式通販】デニムシャツ: トップス－Honeys Online Shop ...
追加決定！Healthy denim】Almondデニムシャツ | RIVE DROITE ...
ユニクロ公式 | デニムシャツ（ボタンダウンカラー・長袖）