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ボンレヴェール BonRevaire スリップ　キャミソール　B80
商品番号 Q90526456654
商品名

ボンレヴェール BonRevaire スリップ　キャミソール　B80
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボンレヴェールBonRevaire総レースで豪華なスリップです薔薇の刺繍も素敵です。特別な日に着たい一枚です。サイズB80丈85定価　15000#スリップ#ロングスリップ#ロングキャミソール#ランジェリー#ゴージャス#総レース#ボンレヴェール#BonRevaire#日本製柄・デザイン···レース
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