Droite lautreamont ロートレアモン　タフタピンタックブラウス

ご覧いただきありがとうございます☺︎ブランド→Droitelautreamont【雑誌掲載】タフタピンタックブラウス\u003c洗濯機で洗える\u003e定価¥16,500ハリのあるタフタ素材で仕上げたトレンド感のあるブラウス。繊細なタックを施し、袖口にはたっぷりギャザーを入れました。カフスを付けることでシルエットにメリハリを。カマ底を深めに取っており、横から見てもフォルムが際立つシルエットに。タフタ素材ですが、程よい柔らかいタッチでボトムにインしてもスタイリングして頂けます。お色→オフホワイト表記サイズ 2採寸サイズ身幅65/裄丈51/着丈71目立つダメージや汚れ無く綺麗な状態です！よろしくお願い致します♩



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