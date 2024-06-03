マリンフランセーズ　リバティ　ブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。LAMARINEFRANCAISEマリンフランセーズPatrickGordon柄 ベージュ系綿100%タナローンサイズ表記なし肩幅46身幅55裾幅(すそはば)63袖丈50着丈55(後ろ襟の付け根から裾まで)おおよそです。(cm)2-3回着用の美品です。自宅保管にご理解頂ける方よろしくお願いします。袖丈···長袖素材···コットン(綿)
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http://narcologia.ru/goods/approximate180920.html
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