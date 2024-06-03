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マリンフランセーズ　リバティ　ブラウス
商品番号 B85456966347
商品名

マリンフランセーズ　リバティ　ブラウス
ブランド名 マリンフランセーズ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。LAMARINEFRANCAISEマリンフランセーズPatrickGordon柄　ベージュ系綿100%タナローンサイズ表記なし肩幅46身幅55裾幅(すそはば)63袖丈50着丈55(後ろ襟の付け根から裾まで)おおよそです。(cm)2-3回着用の美品です。自宅保管にご理解頂ける方よろしくお願いします。袖丈···長袖素材···コットン(綿)
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