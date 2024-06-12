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スナイデル オーガンシースルーブラウス タグ付き
商品番号 W89478818221
商品名

スナイデル オーガンシースルーブラウス タグ付き
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SNIDELスナイデルSustainableオーガンシースルーブラウスモカフリーサイズウサギオンラインで購入し、1度試着しました。タグ付きの物ですが畳んで保管しておりますので神経質な方は御遠慮ください私には可愛すぎたので沢山着てくださる方にお譲りしたいです。【Design/Styling】「SNIDEL」定番のオーガンジーシースルーブラウスが今季も登場。前後どちらでも結べる大きなリボンと、Ａラインに広がるフレアシルエットで柔らかな印象に仕上げました。一際目を惹くボリュームスリーブは、内側にチュールを施すことで、シアー感と立体感のどちらも実現。パンツに合わせてアウトでも今年らしいハイウエストボトムにインしてもバランス良く決まり、幅広いコーディネートに活躍してくれます。【Fabric】品の良いシアー感と光沢を持つオーガンジー素材を使用。合わせやすいオフホワイト、モカに、愛らしいドット柄、クラシカルなフラワー柄を加えた4色のカラー展開でお届けします。【RecycledPetBottles】GRS認証を取得した再生ポリエステルを50%以上含み、使用後のペットボトルや紡績工程上の廃棄物を含む100%リサイクル素材です。再生された高品質の糸は、一般的なポリエステルと比較しても風合いや光沢、軽量感などのクオリティを同等に保持します。また、繊維は安定した染色性をそなえており、発色の良さも特長です。カラー···モカ柄・デザイン···無地季節感···春、夏snidelフェミニンガーリースナイデルうさぎオンラインウサギオンラインスナリリーブラウンFRAYI.DかわいいキレイめカジュアルブラウスキレイめGRL骨スト骨格ウェーブジルバイノエラブラウス春夏半袖
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