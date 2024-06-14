【新品フェイラー】巾着 価格11,000円をSALE中



2023年最新】フェイラー 手付き巾着の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】フェイラー 手付き巾着の人気アイテム - メルカリ



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ご覧いただきありがとうございます。2023.3に発売されたばかりのフェイラーラフルッタ柄です。★商品により柄の出方が異なることをご了承ください。柄向きはお選びいただけません。サイズ：約19×22×2㎝ 持ち手立上り約１０cm素材：本体/綿100%裏地/ポリエステル産地：日本製爽やかなレモンやチェリーなどのフルーツが目を惹く手付き巾着バッグ。ネイビーなのでかわいくなりすぎず、大人の女性にぴったりの素敵なデザインです。巾着を絞らずお使い頂くこともできるので、2通りのデザインが楽しめます。旅先でも活躍してくれるコンパクトサイズのバッグは、プレゼントにもおすすめです。軽くたたみ発送致します。#フェイラーラフルッタ#フェイラー#FEILER#フェイラーハンカチ#フェイラーバッグ#フェイラー巾着バッグ#フェイラートートバッグ#フェイラーポーチ#新作#限定#フルーツ#チェリー#レモン#まとめ買い歓迎購入時の金額¥11,000