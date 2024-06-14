【美品】Dakota ダコタ オールレザー トートバッグ

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・ブランド…Dakota（ダコタ）・カラー···茶ブラウン・素材…レザー本革・サイズ…W33×D12×H25(cm)持ち手の高さ…23cm素人採寸の為、多少の上下はご了承ください。・仕様ファスナーポケット×1マグネット式ポケット内にファスナーポケット×1、オープンポケット×2レディース出品ですがメンズが使っても全く問題ないデザインです。裏地総柄肩掛け可能・状態SA非常に綺麗な商品です。僅かなスレのようなものがありますが、非常に小さく近くで見ないと気づかない程度です。ベタつき、匂い等もございません。安心してご購入を検討していただければと思います。◆ランク説明(※こちらを参考にしてください)N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感あるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品#EnonSTレディースバッグ#EnonSTワンピース#EnonSTレディースファッション↑沢山の商品を取り揃えてますので是非見に来てくださいね^^・付属品…無し・配送について基本的に1～2日程度で発送手続きを行います。梱包の方法については、こちらで決めさせて頂きます。天候状況・災害等の理由で発送が遅れる場合がございます。どうかご理解の程よろしくお願いします。状態は良いですが、1度は他のユーザーの手に渡った物です。新品などお求めの方や神経質な方は控えて頂き、ご理解頂ける方はご購入をお待ちしております。カラー···ブラウン素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可