P10.6-4Ta/Karl tlelmut/ジャケット/Mサイズ

・状‌態‌は画‌像‌にてご確認下さい。‌‌・個人保‌管‌、中古品なので汚れ等があ‌る‌こ‌と‌を‌ご了承下さい。・サイズ肩幅…約46cm身幅…約55cm総丈…約73cm袖丈…約49cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。#Midori専用ページ作成しません#Karltlelmut#ジャケットST



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