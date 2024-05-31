HERMES ツイリースカーフ シルク

エルメスツイリーシルクスカーフバッグチャームです。HERMES丸の内店でバーキン購入時に合わせて購入しましたが他のツイリーを愛用してるので一度使用し箱に入れて保管してました。出番がないので出品しました。【サイズ】長さ:約83㎝ 幅:約5cm【素材】シルク100%【付属品】専用箱 【商品状態】使用感のない美品です。【その他】傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、自宅保管品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



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