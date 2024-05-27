8/21までYAMAHA GA15II　ギターアンプ

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持ち出してのミニ野外コンサートにどうぞ移動に便利なロングセラー人気のアンプです15W出力、CLEANチャンネルとDRIVEチャンネルの2ch仕様のギター用コンボアンプ外部音源を入力できるAuxinも搭載し、音源を流しながらセッション形式での練習もできます。■ギターアンプ、コンボタイプ■出力：15W■スピーカー：6.5\"×1■コントロール：ドライブチャンネル（GAIN、VOLUME）、クリーンチャンネル（VOLUME）、EQ（TREBLE、MIDDLE、BASS）■ヘッドフォン・アウトプット、AUXIN装備■寸法、重量：29.1W×30H×18.9Dcm、5kg■基本性能をしっかりおさえた練習用ギターアンプ。外部音源とのミックスが可能なAuxin端子を装備。MP3等のオーディオソースを利用したセッション形式での練習が可能です。アンプ種類...パワーアンプ（メインアンプ）重量...2.5kg〜5kg未満幅...400mm～440mm未満高さ...150mm～200mm未満奥行き...300mm～350mm未満重量...2.5kg〜5kg未満幅...300mm～400mm未満高さ...150mm～200mm未満奥行き...300mm～350mm未満