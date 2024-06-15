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⑤[フルラ] トートバッグ NET MINI TOTE ショルダー クロスボディ
商品番号 A89651002689
商品名

⑤[フルラ] トートバッグ NET MINI TOTE ショルダー クロスボディ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 7,018 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[フルラ]トートバッグNETMINITOTEショルダークロスボディバッグ2WAYハンドバッグBASRFUAHSF000M7Y00[並行輸入品]クロージャータイプツイストロックこの商品について素材：カーフスキンサイズ：縦18×横16.5(下部)23(最大幅)×マチ10cm　持ち手：25cm　ストラップ：107〜125.2cm(間隔：3.5cm)　重量：380gカラー：MARMOC(金具：ゴールド)仕様：開閉：ターンロック式　外側：Dリング×1　内側：オープンポケット×1　※ショルダー取り外し可　生産国：ルーマニアの底の部分に黒い汚れがありますので画像よりご確認ください。発送の際は1日から2日と書いておりますが小さい子供がおりますので変更などすることもございますのでご理解くださいませ(((o(*゜▽゜*)o)))♡特に土日祝の発送は厳しいのでよろしくお願いいたします。最近LAWSONからゆうゆうを出す際に、複数で受付を申し込むと誤送されてしまうことが何度かありましたので、できるだけ郵便局より発送いたします。発送はゆうゆうメルカリ便に設定しておりますが、発送時間発送。場所によってらくらくメルカリ便にて発送する場合もございますので、ご了承よろしくお願いいたします靴に関しては箱がある商品は箱に直接送り状を貼って発送します。
http://narcologia.ru/goods/reflector939764.html
http://narcologia.ru/goods/message26627.html
http://narcologia.ru/goods/mythic35535.html
⑤[フルラ] トートバッグ NET MINI TOTE ショルダー クロスボディ
[フルラ] トートバッグ NET MINI TOTE ショルダー クロスボディバッグ 2WAYハンドバッグ BASRFUA HSF000 M7Y00 [並行輸入品]
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