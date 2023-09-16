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ルイヴィトン　ハンドバッグ
商品番号 V59864585503
商品名

ルイヴィトン　ハンドバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前に購入したもので、いたるところに劣化があります。ファスナーが非常に固く開閉しずらい状態です。写真を確認頂きご検討お願いします。おおよそのサイズ横32cm×縦23cm×マチ16cm程度
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