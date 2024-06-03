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商品詳細
■2回ほどしか使用しておりません■5年前に購入 ■ガマ口になっているのでつかいやすいです■カード収納も多いです■長年保存の為、カード収納の2ヶ所小さな傷あります。■気にされない方ご検討ください
http://narcologia.ru/goods/perforce419665.html
http://narcologia.ru/goods/preference964938.html
http://narcologia.ru/goods/preference975438.html
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