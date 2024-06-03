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アジョリー スマイル かごバッグ　イエロー
商品番号 D67862431557
商品名

アジョリー スマイル かごバッグ　イエロー
ブランド名 アジョリー
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズタテ22ヨコ30マチ20素人採寸のため多少誤差あります。色は黄色です。一回しかつかってませんので状態は良いです。写真にてご確認ください。これから活躍するストロー素材です。中も沢山はいりますよ。是非!
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