アジョリー スマイル かごバッグ　イエロー

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商品詳細
サイズタテ22ヨコ30マチ20素人採寸のため多少誤差あります。色は黄色です。一回しかつかってませんので状態は良いです。写真にてご確認ください。これから活躍するストロー素材です。中も沢山はいりますよ。是非!
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